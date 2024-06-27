الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس «النيابة الإدارية» يفتتح مقرًا جديدًا للهيئة بشبين الكوم

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

شهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مساء الخميس، افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بشبين الكوم (القسم الرابع)، بمدينة "شبين الكوم" بالمنوفية.

جاء ذلك بحضور المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار  أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور  محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد علي، رئيس شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار  محمد العيسوي، والمستشار  حسام نادي، والمستشار  محمود عبدالحليم - أعضاء إدارة النيابات.

كان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية يتقدمهم المستشار  فوزي عبد الله، مدير المكتب الفني بالمنوفية، والمستشار رجب شرشر، مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنوفية، والدكتور محمد نبيل عباس، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنوفية، ولفيف من السادة مديري وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة.

في كلمته، وجَّهَ عباس، خالص الشكر للحضور من أعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية على حفاوة الاستقبال وعلى ما بذلوه من جهد في العمل, والذي ساهم مع بقية ما قدمه سائر أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية في بلوغ نسبة الإنجاز قدرًا غير مسبوق.

من جانبهم، رحب المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بالمنوفية برئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، مجمعين على أنه كافة سُبُل الدعم لأعضاء النيابة الإدارية من توفير للمقرات اللائقة، وتنمية قدرات الأعضاء بالتدريب المستمر، وفتح قنوات التواصل بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية.

في السياق، تفضل المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، والوفد المرافق له بافتتاح المقر الجديد لنادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنوفية.

1
1
- رئيس هيئة النيابة الإدارية المقر الجديد محافظة المنوفية شبين الكوم حواث الدستور

الأكثر قراءة

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

شوشة: 30 يونيه «انتفاضة شعب» بكل فئاته ضد فئة ضالة اختطفت الوطن (صور)

رئيس «النيابة الإدارية» يفتتح مقرًا جديدًا للهيئة بشبين الكوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل