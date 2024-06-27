الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بتقول جرحتك".. لطيفة تتصدر الترند بكليب جديد من ألبوم "مفيش ممنوع"

لطيفة
لطيفة

طرحت النجمة لطيفة كليب "بتقول جرحتك" بالذكاء الاصطناعي Ai، وهو ثالث كليبات ألبومها "مفيش ممنوع"، الذي تصدرت به الترند خلال الساعات الماضية في مصر وتونس والأردن والسعودية، وعدد آخر من الدول العربية، فور طرحه على كل المنصات الموسيقية.

أغنية "بتقول جرحتك" كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع تميم، ومن إخراج المخرج الكبير وليد ناصيف.

تقول كلمات أغنية بتقول جرحتك:

بتقول جرحتك .. وعرفت غلطي وجيت صارحتك 
وحاولت أصلح ف اللي فات .. وفضلت أحايلك بالساعات .. وقبلت تكسفني بصراحتك 
قليت في راحتك .. وكنت ببكي عشان صالحتك .. وقبلت أسفي بمعجزات .. عمال تألف في حكايات .. سايباك تعيش وهمك براحتك 
تحب أقول للناس حقيقتك !
تحب أقول مين اللي دمع من دقيقة 
تحب أضيع تاني هيبتك ولا انت زي زمان بتزعل م الحقيقة !

الجدير بالذكر أن لطيفة طرحت ألبومها كاملا عبر كل منصات الموسيقى، وتطرح يوميا كليبا جديدا من أغاني الألبوم عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

يوتيوب بتقول جرحتك لطيفة مفيش ممنوع المنصات الموسيقية

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