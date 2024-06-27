بعد طرح "عيونك مدرستي".. محجوب القاسم: "قريبا توزيع جديد لأغاني الزمن الجميل"

طرح المطرب محجوب القاسم، أغنية جديدة تحت عنوان "عيونك مدرستي"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية عيونك مدرستي من كلمات الشاعر عادل حراز، وألحان وتوزيع أحمد بدوي، يتعاون فيها مع المنتج ريتشارد الحاج.



وأكد محجوب القاسم في تصريحات له: " تحمست لأغنية عيونك مدرستي لأن كلماتها جميلة وجديدة وصيفية، أعود من خلالها للساحة الغنائية بعد غياب سنوات، وأتمنى أن تلقى اعجاب الناس، دائمًا اختار اغنياتي دون تسرع، وشرطي أن تكون مناسبة للأجيال الصاعدة وكافة الأذواق".



وأضاف: "أحضر لتسجيل مجموعة من الأغاني القديمة ولكن بتوزيع مختلف وعصري، من بينها أغنية ماقدرش على كده للراحل العظيم فهد بلان، وأغنية هزي يانواعم للراحل عصام رجي، وأغنية أميرة كل الأمراء للراحل نهاد طربية، أنا عاشق للغناء الطربي القديم".



تقول كلمات أغنية عيونك مدرستي: "أنا مجنون بعيون فتحتلك، أول شباك ع الحرية، أنا مجنون بعيونك ديه، وبحب النور اللى ف قلبك، وبحب اللهفه اللى ف عينك، ومشاعرى بتهتف أنا شعبك، والفرحه تزود ف حنينك، وحنانك له طعم أمومه، بيزود قلبى بمعلومة،وكأن عيونك مدرستي، مسطرتى وقلمي وكراستي، والطيبة اللى فى نظرة ستى، وخريطة وطنى المرسومة".