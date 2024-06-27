ماهو الفرق بين مصطلح ربانيون وربيون؟.. رمضان عبد الرازق يُجيب

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، إن هناك فرق واضح بين مصطلح ربيون والربانيون في القرآن الكريم.

الفرق بين ربانيون وربيون

وأكد الشيخ رمضان عبد الرازق، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الربيون هم علماء السياسية، ولذلك نسب إليهم القتال، بينما الربانيون هم علماء الدين، ويكمل كلًا منهما الآخر ولكن كل فئة في تخصصها ومجالها.

المفهوم الصحيح للسياسة

وفي السياق ذاته، قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السياسية هي العلاقة العامة التي تحكم اطار المنفعة بين الدول، ولها اعتبارات كثيرة، لا يفهمها سوى رجال القيادة والسياسية والمختصين.

وأشار إلى أنه من حق أي مواطن أن يقول رأيه في القيادة والحكومة بكل حرية، طالما أن الحديث في الشأن العام.