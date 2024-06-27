الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التموين" تصل إلى صرف نحو 270 مليون رغيف في اليوم

السلع التموينية
السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية  في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من  يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال  السطور التالية كيف قامت باستدامة تقديم الدعم للمواطنين من خلال البطاقات التمونيية.

فقد نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية، في تلبية احتياجات المواطنين من خلال الاستمرار  في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم لعدد (69.5) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز.

كما وفرت أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد (61.4) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنية خلال عام 2024 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

خلال عشر سنوات.. كيف نجحت التموين في رفع معدلات تسجيل العلامات التجارية؟

التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 725.952 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

إضافة مواليد (أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة عن أربعة افراد.

تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 )  مليار جنيه.

قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بعدد 1.230.571.

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خلال عشر سنوات.. كيف نجحت التموين فى تطوير 112 مكتبًا للسجل التجارى؟

تم توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الإستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحي) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للإحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.

إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/ الشتوي) بالمحلات التجارية وإلتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

م مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة وزارة التموين والتجارة البطاقات التمونيية الخبز البلدي المدعم السلع الحرة إجراءات الحماية الاجتماعية

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