أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لنادي زد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة طلائع الجيش، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة زد وطلائع الجيش بدوري نايل

يواجه زد نظيره طلائع الجيش، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في أول أيام الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل زد لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد رضا، أحمد زكي، محمد إسماعيل، مصطفى العش.

خط الوسط: عبدالرحمن البانوبي، بيتر زيلو موتوموسي، أحمد عاطف، مُعط ماجاسا، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: أبيل ياليو.

القنوات الناقلة لمباراة زد وطلائع الجيش بدوري نايل

تنقل قناة أون تايم سبورت 2، مباراة زد وطلائع الجيش، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة مساء، على الهواء مباشرة.

طاقم حكام مباراة زد وطلائع الجيش بدوري نايل

يقود مباراة زد وطلائع الجيش، في الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، تحكيميا أحمد جمال حكم ساحة، ويعاونه وائل شعبان حكم مساعد أول، ومحمود حسين حكم مساعد ثان، ومعهم محمد يوسف حكمًا رابعًا، ومحمود ناصف حكم فيديو، ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة زد وطلائع الجيش بدوري نايل

موقف زد بجدول دوري نايل

يحتل زد المركز السادس بجدول دوري نايل، برصيد 38 نقطة من 25 مباراة، بواقع 9 انتصارات و11 تعادل و5 هزائم.

ويمتلك زد، مباراتين مؤجلتين أمام القطبين الكبيرين الزمالك والأهلي، من الجولتين الثالثة والعشرون والخامسة والعشرون على الترتيب.

موقف زد بجدول دوري نايل

طلائع الجيش يسقط زد

أسقط فريق طلائع الجيش نظيره زد، بهدف نظيف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

أسقط فريق طلائع الجيش نظيره زد، بهدف نظيف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.