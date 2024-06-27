الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

الأرصاد الجوية تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة وموعد انفصالها

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في معظم  محافظات الجمهورية مستمر حتى الجمعة غدًا.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "تن"، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة هي 39 درجة في الظل خلال فترات النهار،  محسوسة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تتجاوز41 و42 درجة مئوية، مشيرة إلى أن مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي والذي يرفع درجات الحرارة والرطوبة.

وتابعت أن مصر متأثرة أيضًا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ويحدث رطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض مما يساعد على الإحساس بنسب رطوبة عالية، كما يعمل على زيادة سطوع الشمس وارتفاع قيم الحرارة خلال 48 ساعة في معظم الأنحاء.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأكدت أنه مع يومي السبت والأحد القادمين سيكون هناك انخفاض في نسب الحرارة بمعدل يصل إلى 4 درجات والعظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 36 و37 درجة  مئوية في فترة النهار بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.


 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة موعد انخفاض منخفض الهند الموسمي الرطوبة

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