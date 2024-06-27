الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عروض وتخفيضات.. «الداخلية» تشارك في الاحتفال بذكرى 30 يونيو

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

أطلقت وزارة الداخلية فعالية يوم 30/6/2024 وذلك ضمن المرحلة الـ26 من مبادرة "كلنا واحد" بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالاً بالمناسبة الوطنية.

حيث تم التنسيق حتى الآن مع 69 مول تجارى، وكذا (154 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالى 939 فرعا – 57 سلسلة محل حلويات بإجمالى 473 فرعا – 82 سلسلة محل ملابس وأحذية وتجميل بإجمالي 767 فرعا – 34 سلسلة محل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأجهزة المحمول بإجمالى 510 فروع – 10 دور عرض سينمائى وصالات ألعاب وملاهى بإجمالى 29 فرعا، 8 مستشفيات ومراكز للإشعة والتحاليل بإجمالي 556 فرعا، 3 محطات وقود وقطع غيار وإكسسوارات السيارات بإجمالى 41 فرعًا وذلك بإجمالي 3315 فرعًا، للمشاركة فى الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خاصة خلال الفعالية.

وتشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

بجانب مواصلة فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية الغذائية وغير الغذائية بجميع أنحاء الجمهورية من خلال (2254 منفذا) بمختلف المحافظات بخصومات تصل إلى 40% على السلع الغذائية، فضلًا عن تقديم عروض مميزة خلال يوم الاحتفالية. 

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

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