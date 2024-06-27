أستاذ زراعة: الدولة اتخذت إجراءات للتغلب على محدودية الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى

تحدث الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، عن جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة، وابرز المشروعات التي نتفذتها الدولة بالتزمن مع الاحتفال بذكرى الـ11 على ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الدولة اتخذت إجراءات للتغلب على محدودية الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "زيادة الرقعة الزراعية يهدف لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وتغطية جزء كبير جدا من الاكتفاء الذاتي"، موضحًا أن هناك إيمان من الإرادة السياسية أن قضية الغذاء أمن قومي.

ولفت: أن كل ما تم من إجراءات اتخذتها الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية تتمثل في توسيع الرقعة الزراعية لكي تتماشى مع التحديات المقبلة، مشيرًا إلى أن مشروعات التوسع الزراعي تعتبر ضمانة للأمن الغذائي للمواطن المصري.

كما أشاد "أبواليزيد" بأهمية الأساليب الحديثة التي اتبعتها الدولة مصر لترشيد المياه وتحديث الري من ري بالغمر إلى التنقيط، ثم تبطين الترع مما أدى الى الحد من هدر المياه، أيضا المشروع القومي لإنتاج التقاوي المصرية بدلا من استيراد التقاوي من الخارج ويستنبط سلالات من المحاصيل الاستراتيجية من التقاوي.