خالد الجندى: 30 يونيو ستظل فى وجدانى طوال العمر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز الأعلى للشئون الإسلامية، إنه مر 11 عاما على أهم حدث في مصر، وهي ذكرى ثورة 30 يونيو، هذه الثورة الوطنية التي اتحد بها أطياف الشعب المصري بالكامل من أجل حماية الوطن مصر من مخططات الحاقدين.

ذكرى 30 يونيو

وأكد الدكتور خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية دي إم سي، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة الحلم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على أيدي هذا الشعب لإنقاذ الوطن.

إنقاذ الوطن

وتقدم الشيخ خالد الجندي، بخالص التهنئة للشعب المصري الصادق على هذه الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، معبرًا: "خالص التهنئية لكل إنسان صادق كان يخاف على وطنه من الضياع".

وتابع: "ذكرى 30 يونيو ستظل في وجداني طوال العمر، حيث هذه الذكرى هي من أنقذت مصر من الانهيار والتفكيك".