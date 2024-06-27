"التموين" تكشف إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية كيف قامت بمشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية بـ335.4 مليون جنيه.

مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد

فقد تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه، يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

وعملت الدولة خلال العشر سنوات الماضية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها، وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين.

طرح المرحلة الثانية من شراكة منافذ "المجمعات الاستهلاكية"

كان قد قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية السابق، إن الجهاز سيطرح المرحلة الثانية من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجمالي 26 منفذا خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف "عشماوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أننا تلقينا عروضا على 17 فرعا من إجمالي 26 منفذا تم طرحها في المرحلة الأولى.

وتابع عشماوي، أن الجهاز يستهدف طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية في النصف الثاني من العام المقبل ضمن خطة الدولة للتوسع في المخازن الاستراتيجية بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد، واستثمارات تترواح بين 6 و8 مليارات جنيه لـ4 مخازن.

وأوضح عشماوى، أن هناك ما يقرب من 1000 منفذ تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هناك توجهًا لزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، إنه تم عرض عدد من المجمعات الاستهلاكية للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار التوجه نحو تشغيل وتطوير الأصول التابعة لوزارة التموين.

وأوضح المصيلحي، أن هذه الشراكة تأتى في ضوء التوجه الذي تتبناه الدولة بشأن توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من خبرات وقدرة على تحقيق المزيد من الإيرادات والعوائد، فضلًا عن قدرته على تقديم منتجات ذات جودة مرتفعة.