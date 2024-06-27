كيف تحمي نفسك من تأثير الرياح الموسمية على المفاصل

من المعروف أن الرياح الموسمية تؤثر سلبًا على مفاصلك مما يؤدي إلى تفاقم آلام التهاب المفاصل لديك على الرغم من أن الرياح الموسمية تجلب الراحة من الحرارة الحارقة، فمن المعروف أنها تؤثر سلبًا على المفاصل، وتؤدي إلى تفاقم مشاكل التهاب المفاصل.

التهاب المفاصل

التهاب المفاصل يعني التهاب المفاصل، مما يؤدي إلى الألم والتصلب، وهذه الحالة المعيقة يمكن أن تتداخل مع قدرة الشخص على القيام بالأعمال اليومية بسهولة. يعاني غالبية الناس خلال الرياح الموسمية من آلام التهاب المفاصل بسبب تغيرات الطقس أثناء الرياح الموسمية.

في مقابلة مع HT Lifestyle، كشف د.برامود بور، مدير جراحة العظام وجراح استبدال المفاصل بالروبوت في مستشفى فورتيس في فاشي، كيف يمكن أن يؤثر موسم الرياح الموسمية على مفاصلك ويزيد من آلام التهاب المفاصل –

تتسبب الرطوبة العالية في موسم الرياح الموسمية في تراكم السوائل الزائدة في أنسجة الجسم، خاصة حول المفاصل، مما يؤدي إلى تصلبها وعدم الراحة الذي قد يتطور إلى مشاكل في المفاصل.

يمكن أن تؤدي تغيرات الضغط الجوي أثناء الطقس الممطر إلى حدوث التهاب والتهاب المفاصل، مما يسبب التورم وانخفاض حركة المفاصل. يمكن أن تؤثر التغيرات في درجة الحرارة أثناء الرياح الموسمية على تماسك سائل المفاصل في المفاصل، ما يؤدي إلى تفاقم الألم والتيبس.

قد يؤدي انخفاض النشاط البدني بسبب الأمطار الغزيرة إلى عدم القدرة على الحركة وضعف العضلات وعدم الراحة في المفاصل.

وأوصى بالنصائح الأساسية التالية لإدارة آلام المفاصل أثناء الرياح الموسمية–

ممارسة الرياضة داخل المنزل: لا بد من ممارسة الرياضة يوميًا للوقاية من آلام المفاصل. يمكنك المشي داخل المنزل، أو ممارسة التمارين الرياضية أو اليوغا تحت إشراف خبير اللياقة البدنية للتغلب على مشاكل المفاصل. ستساعدك التمارين أيضًا في الحفاظ على وزن صحي وتقليل آلام المفاصل.

ارتداء الأحذية المناسبة: حاول حماية المفاصل من الرطوبة الزائدة. ارتداء الأحذية المناسبة من خلال اختيار الأحذية المقاومة للماء. استخدم مظلة خلال موسم الأمطار لمنع نفسك من التبلل. تجنب التواجد في المناطق الرطبة لفترة طويلة.

استخدم العلاج بالحرارة والبرودة: الكمادات الدافئة، ووسادات التدفئة، والاستحمام الدافئ توفر الراحة من آلام المفاصل. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد كمادات الثلج في تخفيف التهاب المفاصل وتورمها. ومع ذلك، ناقش مع طبيبك فيما يتعلق بالعلاج الساخن والبارد للاستمتاع بالرياح الموسمية دون تفاقم آلام المفاصل والتهاب المفاصل. إذا كنت تقوم بتدليك مفاصلك، كن لطيفًا وقم بذلك بأقل قدر من الضغط. سيكون من الجيد استشارة طبيبك المعالج قبل اختيار التدليك.

ضمان الترطيب المناسب والنظام الغذائي المناسب: الجفاف أمر شائع خلال موسم الأمطار. اشرب كمية كافية من الماء لتليين مفاصلك. تناول الأطعمة المحملة بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الأسماك والجوز وبذور الكتان التي تقلل الالتهاب وتحسن صحة المفاصل