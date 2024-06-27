الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاد حرب: الفلسطينيون يستخدمون أسلحة جديدة ستخلف آثارًا مؤلمة وعنيفة على الاحتلال

عربات جيش الاحتلال
عربات جيش الاحتلال

قال جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي، إن استهداف عربات جيش الاحتلال التي تقتحم المدن والمخيمات الفلسطينية يعد تطورًا نوعيًا، خاصة أن هذه العربات مصفحة، وبالتالي جنود الاحتلال محصنين في عرباتهم من الرصاص على الأقل، لافتًا إلى أن هناك عملية جرت أولًا بالأمس ضد عربة النمر وهي الأمتن لدى الاحتلال.

وأضاف حرب، ​​​​​​​اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه عندما جاءت قوة لنجدة القوة الموجودة في العربة تم تفجير آخر، وكان مقتل الظابط في التفجير الثاني، مشيرًا إلى وجود تطور في نوعية العمليات وما يتعلق بالمتفجرات، كانت المتفجرات بسيطة وتحولت إلى مدمرة للعربات المصفحة التابعة لقوات الاحتلال.

وتابع: "هذه المرة الثانية التي يتم فيها تدمير عربة مصفحة تابعة للاحتلال من هذا النوع في مخيم جنين، وهذه المتفجرات تنتشر في مناطق الضفة الغربية شمالا وجنوبًا، مما يعني أن المواجهة القادمة ستكون عنيفة ومسلحة ليس فقط بالأسلحة الفردية بل بالمتفجرات وهذا يثير القلق لدى جنود جيش الاحتلال".

القاهرة الإخبارية منتصف النهار المدن الاحتلال المخيمات الفلسطينية

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