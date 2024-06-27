خبيرة اقتصادية: الدولة حققت طفرة تنموية كبيرة بكل القطاعات فى ظل التحديات الراهنة

قالت الدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة نجحت في تحقيق طفرة تنموية كبيرة بكل القطاعات في ظل التحديات الراهنة، السياسية الاقتصادية، وغيرها من التحديات الصعبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، منذ 11 عامًا عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم مصر، نحن تحركنا بالفعل في الكثير من القطاعات وقدرنا نقوم بطفرة تنموية في مشروعات البنية التحتية، لا سيما في القطاعات الاستثمارية هناك أيضًا طفرات حدثت في بعض القطاعات التي أثرت بشكل مبارشر على حياة المواطن ومنا مشروعات الطرق والكباري والمدن الصناعية المتخصصة في تكبير أشكال الصناعة.

وواصلت ولا يزال أمامنا الآن الكثير من التحديات، ولكن لا ننسي أن الصراعات السياسية في العديد من الدول للأسف تنجح في التأثير على عدد من القرارات، معربة عن أن أملها في دخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات التي تخدم مصلحة المواطن.