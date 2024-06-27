الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسوان: تسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة لتحقيق العوائد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، برئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء شريف صالح، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى للاستفادة من المقومات والمزايا النسبية المتعددة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وطبقًا لتكليفات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى فى هذا الشأن. 

تفاصيل حول اللقاء 

تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك والمثمر بين المحافظة والهيئة من خلال إقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة والعوائد الإيجابية منها، والتى من أبرزها إنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بمنطقة كركر، والمجمعات الحرفية الجديدة ببلانة بنصر النوبة والرمادى قبلى بإدفو، وفارس بكوم أمبو، والكوبانية ووادى كركر بأسوان، والتى تضم عدد من الورش والماكينات والأنشطة المستهدفة. 

خلال اللقاء، قدم محافظ أسوان شكره لهيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات البناءة والهادفة، فضلًا عن الدور المتميز والبناء الذى تقوم به الهيئة لدعم العديد من المشروعات التنموية والإستثمارية بنطاق المحافظة والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الأسوانى. 

ووجه اللواء أشرف عطية، مسئولى الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من المهام والتكليفات التى تم التوجيه بها مسبقًا حتى يتسنى إستكمال هذه المشروعات، ونهوها على أكمل وجه. 

فيما قدم شريف صالح، شكره لمحافظ أسوان على إهتمامه المستمر بتسريع وتيرة العمل بالمشروعات المشتركة لما ستحققه من عوائد إستثمارية عديدة ومتنوعة للدولة وللمواطن، مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة لتحقيق ذلك لنجنى قريبًا ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل توافر عناصر التنمية بها. 

محافظ أسوان رئيس هيئة تنمية الصعيد لقاء أوجه التعاون المشترك المشروعات

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