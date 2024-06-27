رئيس عمال الغزل والنسيج: مصر عادت مرة أخرى للريادة

هنأ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ، وأعضاء مجلس الإدارة واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر الجسور، ورجال القوات المسلحة والداخلية بذكري ثورة 30 يونيو.

وقال إن ثورة 30 يونيو كانت بداية للجمهورية الجديدة، وفتح آفاق البناء والاستثمار.

وأكد أن هذا التاريخ كان ولايزال يوما فارقا في حياة المصريين الذين شهدوا فيه عودة مصر لأحضان أبناءها، بعد أن حاول المخربون الاستيلاء عليها وتقسيم شعبها إلى أطياف، ولكن تماسك شعب مصر وحكمة قائد عظيم وصل بها للخلاص من خفافيش الظلام الذين لم يستطيعوا الوصول لما كانوا يبتغون.

مصر عادت مرة أخرى للريادة

أوضح رئيس عمال الغزل والنسيج أن مصر عادت مرة أخرى للريادة وأصبحت في أول الصفوف بعد انشاء المشاريع القومية العملاقة، وفتح آفاق الاستثمار، وتخطي أزمات مر بها العالم أجمع.

دعت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عمالها جميعا لبذل المزيد من الجهد، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تحاول نشر الفتن وإثارة البلبلة.

وأكدت النقابة أن مصر ستظل عفية وقوية ولن يستطيع خفافيش الظلام النيل منها مهما حدث.

البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية"

وكان قد أطلق حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، البث الأولي والتجريبي "للمنصة الإلكترونية" للعمالة غير المنتظمة بمديريتي العمل بمحافظتي أسيوط والمنيا، يشار هنا إلى أن إطلاق هذا البث التجريبي اليوم بالمحافظتين، يأتي كمحطة رابعة، بعد إطلاق المنظومة تجريبيا في محافظات: الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة.

وأوضح وزير العمل أن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات.

وقال إنها تهدف إلى ميكنة المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة، التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل، وأنها ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات.