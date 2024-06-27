الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أسترازينيكا" تتعاون مع "يداوى" لتعزيز الاستدامة البيئية من خلال "Ecocare Pack"

تعاون أسترازينيكا
تعاون أسترازينيكا مع يداوى

أعلنت شركة أسترازينيكا مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواء في مصر وحول العالم، عن تعاونها مع شركة يداوي، الشركة المبتكرة في تقديم حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية، في مبادرة "Ecocare Pack" لتعزيز الاستدامة البيئية وتوعية المرضى بأهمية الوقاية من الأمراض المختلفة.

وبموجب هذه الشراكة، تتعاون الشركتان في استبدال شنط نقل الأدوية البلاستيكية ببدائل وخامات صديقة للبيئة مثل عبوات الكرتون، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة وتحسين الصحة العامة للأفراد والمجتمع المصري ولبناء مستقبل مستدام للأفراد والمجتمع والبيئة.

وقع اتفاقية التعاون كل من الدكتور حاتم الوردانى رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، والمهندس كريم خشبة الرئيس التنفيذي لشركة يداوي؛ بحضور السيد نيك بيسي، رئيس قطاع التحول الرقمي في الأسواق الدولية واليابان في أسترازينيكا.  

يشمل التعاون تخصيص QR code من أسترازينيكا تتم طباعته على العبوات لتوفير محتوى توعوي مبسط حتى يتمكن الأفراد ومقدمو الرعاية الصحية من الحصول على أهم التفاصيل المتعلقة بالأمراض المختلفة، مثل الأمراض الصدرية والسكر وأمراض الكُلى المزمنة والذئبة الحمراء والسرطان، وغيرها.

وبمناسبة هذا التعاون، قال الدكتور حاتم ورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر: "حرصنا على التعاون من أجل إطلاق مبادرة "Ecocare Pack" لإيماننا بأهمية دعم كل الجهود لخفض الانبعاثات الكربونية لتأثيرها المباشر على صحة المواطنين، كما نشارك في المبادرة من خلال تقديم محتوى تعليمي وتوعوي لتشجيع الأفراد على تبني نمط حياة وممارسات صحية سليمة".

وصرح الدكتور رامي ميخائيل، رئيس قطاع التسويق في شركة يداوي بقوله: "ندرك تمامًا أهمية التعبئة والتغليف في جميع الصناعات، لأنه غالبًا ما يكون نقطة الاتصال الأولى مع العملاء، حيث يمكن من خلال التغليف تقديم معلومات علمية موثقة لمرضانا، مع تعزيز مفاهيم الاستدامة في نفس الوقت، ما يمثل قيمة مضافة للمرضى، كما يساعدنا في مواصلة الابتكار. وتتجسد هذه الرؤية في شراكتنا مع شركة أسترازينيكا مصر من خلال مبادرة "Ecocare Pack"، بفضل التأثير المستدام الذي نحققه من هذه المبادرة الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الرعاية الصحية، حيث يتضمن إمداد المرضى بمعلومات صحية هامة وأساسية".

يأتي هذا ضمن استراتيجية شركة أسترازينيكا مصر لدعم جهود تطوير المنظومة الصحية في مصر من خلال شبكة أسترازينيكا للابتكارات الصحية الرقمية في مصر وأيضا المشاركة في العديد من المبادرات الصحية والحملات القومية المتخصصة؛ بهدف بناء مجتمع صحي يتوافر به كل مقومات الرعاية الصحية.

أسترازينيكا شركة استرازينيكا مصر مجال صناعة الدواء

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