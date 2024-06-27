الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب أعمال العنف.. كندا تفرض عقوبات على المستوطنين في الضفة الغربية

غزة
غزة

فرضت كندا، اليوم الخميس، عقوبات على المتطرفين وجماعات المستوطنين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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بوريل: خطة وقف إطلاق النار فى غزة لم تنفذ والقصف مستمر

العنف في الضفة الغربية 

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فقد فرضت كندا عقوبات على أفراد وجماعات تقول إنها مسؤولة عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

وتستهدف العقوبات أفرادًا من بينهم بنتسي غوبشتاين، رئيس مجموعة "لاهافا" المناهضة لاختلاط الأجناس؛ دانييلا فايس، الناشطة  في استيطان وتخطيط البؤر الاستيطانية غير القانونية؛ وإليشا ييرد، أحد الإسرائيليين المشتبه بتورطهما في إطلاق النار على فلسطيني في الضفة الغربية العام الماضي.

ومن بين المتطرفين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في بيان الحكومة الكندية، عينان بن نير عمرام تنجيل، وإيلي فيدرمان، ومئير مردخاي إتينجر، وشالوم زيترمان.

كما تم إدراج حركة "أمانا" الاستيطانية، و"شباب التلال"، و"ليهافا"، وبؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين، هما "مزرعة موشيه" و"مزارع تسفي"، على قائمة العقوبات.

ووفقا لرويترز، فانه "تفرض لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة (عنف المستوطنين المتطرف) حظرا على التعاملات المتعلقة بالأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، مما يؤدي فعليا إلى تجميد أي أصول قد تكون لديهم في كندا.

كما يُحظر على الأشخاص في كندا والكنديين خارج البلاد التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الأفراد المدرجون في القائمة غير مسموح لهم بدخول كندا بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

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القاهرة الإخبارية: تعنت إسرائيلى بشأن دخول المساعدات الطبية فى غزة

ليبرمان: إسرائيل تخسر فى حرب غزة

قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، اليوم الخميس، إن إسرائيل تخسر الحرب في غزة والردع تراجع إلى الصفر.

وأضاف ليبرمان، في تصريحات له، أن إدارة وزير الدفاع يوآف جالانت للحرب فاشلة ويتحمل المسئولية مباشرة بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد أنه مع غياب خطة واضحة للحرب، فالإحباط موجود لدى الجنود والضباط في رفح.

وتابع الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار وعاجزة عن تحقيق نصر في الجنوب والشمال.

 

العنف كندا الضفة الغربية أعمال العنف في الضفة الغربية حرب غزة

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