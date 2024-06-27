الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاء الحكيم تقدم حفل ختام مهرجان فرق الأقاليم على مسرح السامر

وفاء الحكيم
وفاء الحكيم

يقام في السابعة مساء السبت المقبل على مسرح السامر بالعجوزة حفل ختام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ46، والمقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة  سمر الوزير والتابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويدير المهرجان المخرج السعيد منسي، وتقدم حفل الختام الفنانة وفاء الحكيم.


تستقبل فرقة النيل للمزمار والفنون الشعبية جمهور المهرجان، ثم يبدأ حفل الختام  بفقرة غنائية استعراضية من أشعار أحمد رجب وألحان وتوزيع زياد هجرس واستعراضات عمرو عجمي.


ويتضمن الحفل العديد من الفقرات منها تكريم المساهمين في خروج المهرجان، ثم إعلان التوصيات ونتائج مهرجان التجارب النوعية، ثم عرض فيلم تسجيلي عن مهرجان فرق الأقاليم إخراج إدارة السينما بالهيئة العامة لقصور الثقافة.


كما يتضمن الحفل تكريم بعض الرواد وفناني الثقافة الجماهيرية ومنهم أسماء المخرجين الراحلين محمد لبيب وعادل شاهين وعبد المنتصر فؤاد مصطفى وسرور نور وفوزي فوزي يوسف ، كما يكرم أيضًا المخرجين رشدي إبراهيم عبد الرحيم وأحمد البنهاوي وعبد المقصود محمد غنيم واحمد عبد الجليل.


كما سيتم تكريم أعضاء لجان تحكيم مهرجان التجارب النوعية والمهرجان الختامي لفرق الأقاليم، ثم إعلان توصياته ونتائجه.

مسرح السامر حفل ختام المهرجان فرقة النيل للمزمار والفنون الشعبية رئاسة الفنان تامر عبد المنع الفنان تامر عبد المنعم تامر عبد المنعم

مواد متعلقة

الجمعية المصرية لكتَّاب ونقَّاد السينما تنعى الراحل نادر عدلى

بنت البلد تستضيف عمرو سليم على مسرح الجمهورية.. الخميس

أول إجراء لـ "التعليم" ضد حفل المطرب الشعبى "مسلم" داخل مدرسة خاصة

بنظارة سوداء.. مسلم يشعل أجواء ثاني حفلات "ليالي مصر" (صور)

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

انطلاق الدورة العاشرة من الإسكندرية للفيلم القصير على أنغام سيد درويش

بعد تكريمه بمهرجان الفيلم القصير.. سيد رجب: جمهور الإسكندرية ذواق للفن

وفاء عامر: "جودر" أول عمل يجمعنى مع شقيقتى "أيتن" فى شخصية واحدة

الأكثر قراءة

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فى ذكرى "الريس زكريا".. قصة دور خجل منه صلاح قابيل وهكذا وصفه يوسف إدريس

إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى فى مشاجرة بالشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل