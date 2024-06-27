الجارديان: الجمهوريون مازالوا متشككين في ترشيح ترامب لانتخابات الرئاسة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن الجمهوريون مازالوا متشككين في ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل أمام الرئيس جو بايدن.

ترشيح ترامب

وقالت الجارديان إنها وللمرة الأولى في التاريخ الأمريكي، منذ أكثر من 50 عامًا، سيعيد الجمهوريون ترشيح مرشح خسر الانتخابات الرئاسية.

وتابعت أن الجمهوريون المتشككون في منح ترامب فرصة ثانية حاولوا دون جدوى البحث عن مرشح جمهوري جدير الثقة وهو الأمر الذي دفع كبار المانحون الأقوياء للحملات الانتخابية، بما في ذلك منظمة "أمريكيون من أجل الرخاء" إلى ضخ، الأموال في حملة حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، لكن هيلي لم تكن قادرة على إبعاد ترامب.

ولذا فلأول مرة منذ أكثر من 50 عاما، سيعيد الحزب الجمهوري ترشيح مرشح خسر بالفعل الانتخابات الرئاسية العامة ــ آخر مرة حدث فيها ذلك كانت في عام 1968، عندما خاض ريتشارد نيكسون، الذي خسر الانتخابات الرئاسية العامة في عام 1960، الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

آخر مباراة رئاسية ثانية



كانت المرة الأخيرة التي صوت فيها الأميركيون في مسابقة بين نفس المرشحين الرئاسيين في الانتخابات في عام 1956، عندما واجه الجمهوري دوايت أيزنهاور والديمقراطي أدلاي ستيفنسون للمرة الثانية خلال أربع سنوات.

أيزنهاور، وهو ضابط عسكري سابق اشتهر بانتصاره كجنرال في الحرب العالمية الثانية، تغلب على ستيفنسون، الذي كان معروفًا بذكائه العقلي، وخلال فترة ولايته الأولى، دعم أيزنهاور، المناهض للشيوعية، تغييرات النظام في إيران في عام 1953 وغواتيمالا في عام 1954، وفي العام نفسه، وقع على قانون السيطرة على الشيوعية، الذي جعل الحزب الشيوعي غير قانوني في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مؤامرة مخصصة للإطاحة العنيفة بشكل حكومتنا بأكمله".

وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية المحلية، كان يحكم كحكومة معتدلة، ووسع مزايا الضمان الاجتماعي لملايين الأشخاص وأنشأ وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية (أعيدت تسميتها فيما بعد بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية)، بحلول نهاية فترة ولايته الأولى، كان أيزنهاور قد تقدم في السن لكنه ظل يتمتع بشعبية كبيرة.

ترامب ضد بايدن

ومن جانبه قال جيف باسلي، أستاذ التاريخ الأمريكي في جامعة ميسوري: “إذا فاز ترامب، فسيكون الوحيد منذ جروفر كليفلاند الذي يعود فعليًا إلى الرئاسة بعد خسارته”.

وانتخب كليفلاند عام 1884، وكان أول ديمقراطي يفوز بالرئاسة بعد الحرب الأهلية وكان حاكم نيويورك السابق قد شن حملة ضد الفساد في السياسة وكان نشطا في حركة "ديمقراطيي البوربون" المحافظة اقتصاديا والمؤيدة للأعمال.