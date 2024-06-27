نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية 2024 برقم الجلوس

تصدرت رابط نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني قائمة بحث طلاب وطالبات الدبلوم الفني الصناعي والتجاري في مصر خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع انتهائهم من أداء الامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية 2024

كشفت مصادر بقطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 مستمرة تمهيدًا لاعتماد النتيجة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية 2024 برقم الجلوس عبر موقع بوابة نتائج التعليم الفني خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات وجمع درجات الامتحانات التحريرية والمعملية.

نهاية امتحانات الدبلومات الفنية 2024

بدأ طلاب الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية والتكنولوجيا التطبيقية الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

وبداية من يوم السبت 8 يونيو 2024، انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية والتقييم النهائي للطلاب.

واختتم طلاب الدبلومات الفنية 2024 اليوم الخميس 27 يونيو امتحانات العام الدراسي الجاري.

كم درجات الدبلومات الفنية 2024؟

نطام الدراسة المجموع الكلي التعليم الصناعي نظام الخمس سنوات 1000 درجة التعليم الصناعي والتجاري نظام الثلاث سنوات 700 درجة نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج 570 درجة

رابط نتائج التعليم الفني برقم الجلوس

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الفني، فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد اتباع الخطوات التالية:-

أولا: الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني، من هنــــا.

ثانيًا: تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

ثالثًا: أدخل بيانات الطالب.

رابعًا: أدخل رقم جلوس الطالب، ومحافظة الإقامة.

خامسًا: سجل بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

سادسًا: اضغط استعلام لتظهر النتيجة فورًا.

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