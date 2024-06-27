الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

أغنية لا أبالي
أغنية لا أبالي

طرح المطرب محمود العسيلي ديو غنائيا جديدا مع مطرب المهرجانات مسلم بعنوان “لا أبالي”، منذ قليل، عبر يوتيوب، وذلك بعد تصدرهما الترند خلال الفترة الماضية بسبب الترويج لها بالتشابك بالأيدي.

وتعرضت أغنية “لا أبالي” للحذف من قبل يوتيوب بسبب حقوق النشر على الرغم من أن الجهة المنتجة هي التي قامت بطرح الأغنية، ما وضع المطربين العسيلي ومسلم في مأزق بعدما انتظر الجمهور مشاهد الكليب وسماع الأغنية بلهفة شديدة.

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وأعرب مطرب المهرجانات مسلم، عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمود العسيلي في أغنية جديدة حملت اسم "لا أبالي"، قائلًا: "الشغل معاه جميل وممتع وانا حبيته جدًا وأتمني نتعاون في أكثر من عمل مقبل".

وعن حذف الأغنية، تابع مسلم في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، قائلًا: "مفيش مشكلة مع يوتيوب ولا حاجة وهو سوء تفاهم ومنتج الأغنية يعمل على حله في الوقت الحالي، وجار حل الأزمة وستعود الأغنية من جديد اليوم، مش سارقين حاجة عشان محدش يفهم غلط".

مسلم والعسيلي

وكان إعلان مسلم والعسيلي لهذا التعاون بمثابة كشف لحقيقة فيديو المشادة والضرب الذي انتشر على السوشيال ميديا، وأنها كانت مجرد حملة ترويجية لأول دويتو يجمعهما.

وكان اسم المطرب محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات "مسلم" تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما نشر الأخير عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو قصيرًا ظهر خلاله وهو مصاب في رأسه وحوله بعض أصدقائه الذين يحاولون إبعاده عن الفنان العسيلي الذي كان يتشاجر معه.

وفي أثناء المشاجرة قال مسلم "والله العظيم هقول لحمدي بدر، أنت بتقل مني قُدام خطيبتي؟"، ليرد العسيلي عليه: "أنت متأخر عليَّ كل ده، هستناك 15 سنة يعني؟".

 

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