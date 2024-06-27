«خريجي الأزهر» بمطروح تهنئ المصريين بذكري 30 يونيو

هنأ الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بـ مطروح، الشعب المصري بجميع طوائفه والقيادة السياسية الحكيمة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو التي تعد نقطة فارقة في تاريخ مصرنا الحديث.

وأكد سالم، في بيان الخميس، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق لمرحلة تاريخية جديدة للدولة المصرية، وبداية جديدة لاستعادة مكانة ودور مصر الإقليمي والدولي من خلال سياسة حكيمة تهدف إلى حماية مؤسسات ومقدرات وأمن مصر القومي.

_القيم والمبادئ

ودعا رئيس المنظمة أبناء مصر إلى استلهام تلك القيم والمبادئ، والعمل بكل جد وتفان من أجل رفعة ونهضة الوطن، داعيًا الله أنْ يحفظَ مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء، وأن يُنعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.

في السياق، بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. جاء فيها:"الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال "بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التى حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم.. وأثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكل طوائفه مع تلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائمًا من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام ولتبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكل ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر ولتتخطى مصرُنا الغالية كافة المحن والتحديات حفظ الله مصر دائمًا ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".