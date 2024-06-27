متاح.. رابط التقديم لرياض أطفال الأزهر 2024

تزايد البحث، عبر المواقع الإلكترونية، عن رابط التقديم لرياض أطفال الأزهر، حيث يحرص أولياء الأمور على معرفة رابط تقديم رياض أطفال الأزهر والمستندات المطلوبة للتقديم عبر جوجل، وذلك يكون بالتزامن مع إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول في مرحلة رياض الأطفال.

رابط التقديم لرياض أطفال الأزهر 2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير رابط التقديم لرياض أطفال الأزهر 2024.

رابط التقديم لرياض أطفال الأزهر

وقال قطاع المعاهد الازهرية في مصر أن التقديم في مرحلة رياض أطفال أزهر 2024 سوف يكون من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات الآتية:

قم بالدخول عبر بوابة الأزهر الشريف للتقديم بمرحلة رياض أطفال من هنا. ثم حدد المعاهد التي ترغب في التقديم لها سواء كانت عادية أو نموذجية أو خاصة. قم بتسجيل بيانات التلميذ كاملة في الخانات المحددة. عقب الانتهاء من تسجيل الطلب اضغط حفظ. وأخيرًا قم بطباعته لتقديمه في المدرسة مع المستندات المطلوبة بعد ظهور نتيجة التنسيق وقبول التلميذ.

المستندات المطلوبة لتقديم رياض أطفال الأزهر

كذلك حددت المعاهد الأزهرية في مصر كل المستندات اللازمة للتقديم في مرحلة رياض أطفال الأزهر 2024/2025، وذلك عقب إعلان نتيجة التنسيق والقبول للطفل إلكترونيًا، والتي ستشمل الآتي: