الخميس 27 يونيو 2024
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رمضان عبدالرازق: 30 يونيو تجربة وطنية بامتياز هدفها حماية مصر وأبنائها

رمضان عبد الرازق
رمضان عبد الرازق

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة الحماية الحقيقية للوطن من الأفكار الدخيلة التي كانت ترغب قوى الشر تدشينها في المجتمع المصري.

ثورة 30 يونيو وأهدافها 

وأكد الشيخ رمضان عبدالرازق، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه كان يتم التخطيط لتفتيت مصر، وبث روح الكراهية بين المواطنين، والتفرقة بين الأقباط والمسلمين دون وجه حق، وإلغاء كافة مظاهر الهوية المصرية، لذا جاءت ثورة 30 يونيو لتمحي كل هذه المخططات التي كانت تريد الدمار للوطن.

حماية الوطن ورغبة شعب 


وأضاف في حديثه أن 30 يونيو حمت مصر من البقاء في نفق مظلم لعمر طويل، ولهذا دفع أبناء الوطن الثمن غاليًا من أجل حماية الوطن.

وأشار إلى أن الجيش والشرطة والشعب انحازوا للوطن بصورة كبيرة، لذا 30 يونيو كانت تجربة وطنية بامتياز كان الهدف الأساسي منها حماية الوطن.

رمضان عبد الرازق 30 يونيو حماية الوطن لعلهم يفقهون دي ام سي

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