يضع مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الرتوش النهائية تمهيدا للتعاقد مع يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل ومنتخب قطر لاستعارته لمدة موسم مع وضع بند أحقية الشراء، ويأتي التعاقد مع يوسف أيمن باعتباره بديلًا لصفقة زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري الذي لم تكتمل مفاوضات الأهلي معه وانتقل لنادي سان تروند البلجيكي.

من هو يوسف أيمن صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي؟

وأضاف المصدر أن الأهلي حصل على موافقة مبدئية من الدحيل القطري لضم اللاعب ويجرى حاليًا الانتهاء من كافة البنود الخاصة بالعقد قبل توقيعها بشكل رسمي.

وأوضح المصدر أن يوسف أيمن سيحصل على الفئة الأولى من عقود الأهلي كما سيتم قيده في فئة اللاعب المحلي نظرًا لامتلاكه الجنسية المصرية.

يوسف أيمن يثير أزمة بين كولر ولجنة التخطيط

ويعد يوسف أيمن مدافع قطري صاحب أصول مصرية بالغ من العمر 25 ويلعب في صفوف الدحيل القطري وتصل قيمته التسويقية إلى 350 ألف يورو.

وبدأ لعب كرة القدم في أكاديمية أسباير القطرية الشهيرة وانتقل إلى صفوف الدحيل القطري عام 2017 ثم انتقل إلى العديد من الأندية وعاد إلى الدحيل في صيف 2022.

وشارك اللاعب المدافع يوسف ايمن 79 مباراة نجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدف وحيد كما يجيد اللاعب اللعب في قلب الدفاع ومركز الظهير الأيمن ايضًا وحصد اللاعب خلال مسيرته بطولتين فقط وهم الدوري القطري.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت أزمة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح حول صفقة لاعب الدحيل القطري ولكن محمود الخطيب رئيس النادي تدخل في إزالة أي رواسب بين الطرفين من أجل إتمام الصفقة.

ويختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها مساء غدًا الجمعة في الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري يدخل بعدها في معسكر مغلق بأحد الفنادق.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد بالمباراة.

ويختار كولر قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر عقب المران الأخير وتشهد استمرار غياب الثلاثي التونسي علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبدالواحد للإصابة.