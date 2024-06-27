الحبس 6 أشهر لشاب هتك عرض ابنة زوجة والده بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، شابًا بالحبس 6 أشهر مع الشغل؛ لاتهامه بهتك عرض ابنه زوجة والده القاصر.

وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون 2023 دائرة قسم شرطة المعصرة، هتك عرض المجنى عليه بغير قوة أو تهديد ذلك حال كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً ميلادياً، وكان ذلك ملامسة مواطن عفتها.

وقالت المجنى عليها التي تبلغ من العمر 15 عامًا، إنها حال إقامتها برفقة والدتها وزوجها، فوجئت بالمتهم نجل زوج والدتها يتردد على غرفتها ونشبت بينهما علاقة عاطفية وقام بمعاشرتها وملامسة مواطن عفتها.