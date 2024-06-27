الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"لا أبالى".. محمود العسيلى ومسلم فى مأزق بسبب حقوق النشر

محمود العسيلي
محمود العسيلي

طرح المطرب محمود العسيلي ديو غنائيا جديدا مع مطرب المهرجانات مسلم بعنوان “لا أبالي”، منذ قليل، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وذلك بعد تصدرهما الترند خلال الفترة الماضية بسبب الترويج لها بالتشابك بالأيدي.

وتعرضت أغنية “لا أبالي” للحذف من قبل “يوتيوب”؛ بسبب حقوق النشر؛ رغم أن الجهة المنتجة هي التي قامت بطرح الأغنية، ما وضع المطربين العسيلي ومسلم في مأزق بعدما انتظر الجمهور ومشاهد الكليب سماع الأغنية بلهفة شديدة.

 

وكان إعلان مسلم والعسيلي لهذا التعاون بمثابة كشف لحقيقة فيديو المشادة والضرب الذي انتشر على السوشيال ميديا، وأنها كانت مجرد حملة ترويجية لأول ديو يجمعهما.

وكان اسم المطرب محمود العسيلي ومؤدي المهرجانات "مسلم" تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما نشر الأخير عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو قصيرًا ظهر خلاله وهو مصاب في رأسه وحوله بعض أصدقائه الذين يحاولون إبعاده عن الفنان العسيلي الذي كان يتشاجر معه.

وفي أثناء المشاجرة، قال مسلم "والله العظيم هقول لحمدي بدر، أنت بتقل مني قُدام خطيبتي؟"، ليرد العسيلي عليه: "أنت متأخر عليَّ كل ده، هستناك 15 سنة يعني؟".

ولم يوضح "مسلم" أسباب أو تفاصيل الشجار بالرغم من أن الفيديو حقق انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

لا ابالي مطرب المهرجانات مسلم مسلم يوتيوب السوشيال ميديا مسلم والعسيلي

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