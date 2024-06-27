الشوط الأول| مودرن فيوتشر يتقدم على الجونة بدورى نايل

انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة ومودرن فيوتشر، المقام حاليا على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، في افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024) بتقدم الأخير بهدفين نظيفين.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، حيث كانت الفرص الحقيقية على مرمى الفريقين، قليلة للغاية.

من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نتيجة ضربة ركنية، نفذها غنام محمد، لاعب مودرن فيوتشر، ينجح علي الفيل، في تسجيل أول أهدف فريقه، برأسية في الدقيقة الـ38.

وفي الدقيقة الـ45+11، يعزز جوزيف نجويم، من تقدم الفريق الساحلي، بهدف ثان، من ضربة جزاء، احتسابها حكم الساحة خالد جمال الغندور.

وبدأ الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: صبري رحيل - أحمد عبدالرسول - كمال أبوالفتوح – أحمد محمود

خط الوسط: أحمد شوشة - رضا صلاح – عبدالجواد تعلب.

خط الهجوم: أرناود - جابرييل أوكورو - أيمن موكا.

أما تشكيل مودرن فيوتشر، فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، أحمد كباكا، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع.

خط الهجوم: أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد محمود، الحاجي باري، طارق طه، علي ياسر، عمر وائل، أحمد عاطف، خالد رضا، محمد نصير.