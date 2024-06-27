الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبكيرها 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

أعلنت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لمدة 5 أيام ليبدأ الصرف يوم الخميس 18 يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

ويتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين وهل تم تبكيره أم لا؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين

ويرصد الدستور في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد صرف مرتبات يوليو 2024 وتبدأ يوم 18 يوليو وتستمر لمدة خمسة أيام 18 و21 و22 و23 و24 من الشهر نفسه، في حين تصرف المتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024

حدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم الاحد  ٢٢ من الشهر نفسه وتستمر لمدة خمس ايام 22 و23 و24 و25 و26 اغسطس ويتم صرف المتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

حدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم الخميس 22 من الشهر نفسه، وتستمر خلال 5 أيام 22 و25 و26 و27 و28 سبتمبر والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

وقالت المالية سيتم إتاحة مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

أهاب بالعاملين فى الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

تبدأ الخميس 18 يوليو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

موعد تطبيق العلاوة الدورية

وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين موعد صرف مرتبات شهر يوليو موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2024 موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 موعد تطبيق العلاوة الدورية

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بشرى سارة لموظفى الدولة بشأن مرتبات شهر يوليو 2024

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