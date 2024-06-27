الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي.. باقي 7 مواد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزايد البحث خلال الساعات الماضية عبر المواقع الإلكترونية عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي، حيث يهتم أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بمعرفة المواد التي سيتم تأدية الامتحان فيها، وانطلقت الامتحانات بدءًا من يوم السبت الماضي الموافق 1 يونيو وستستمر حتى يوم الإثنين 15 يوليو 2024، مع استثناء يوم الأحد 30 يونيو احتفالًا بثورة 30 يونيو ويؤدي طلاب العلمي امتحاناتهم في 16 يومًا، وتكون بواقع مادة واحدة كل يوم واليكم جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 والمواد المتبقية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة جدول امتحانات الثانوية الأزهرية شعبة علمي.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

عقد امتحان الفقه والحديث، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

عقد امتحان القرآن الكريم، يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024.

عقد امتحان الجبر والهندسة الفراغية، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024.

عقد امتحان اللغة الأجنبية، يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024.

عقد امتحان الاستاتيكا، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024.

عقد امتحان الأدب والنصوص، يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024.

عقد امتحان الفيزياء، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

عقد امتحان التوحيد، يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024.

عقد امتحان النحو، يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024.

يُعقد امتحان الأحياء، يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

يُعقد امتحان البلاغة، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

يُعقد امتحان التفاضل والتكامل، يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024.

يُعقد امتحان الديناميكا، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

يُعقد امتحان الكيمياء، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

يُعقد امتحان الصرف، يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.

يُعقد امتحان التفسير، يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024.

امتحن طلاب الثانوية الأزهرية حتى الآن مجموعة من المواد الأساسية حيث  بدأت الامتحانات بمادة الفقه والحديث، تلتها مادة القرآن الكريم، ثم الجبر والهندسة الفراغية واستمرت الامتحانات بمادة اللغة الأجنبية، تبعتها مادة الاستاتيكا، كما امتحن الطلاب في مادة الأدب والنصوص، وأيضًا مادة الفيزياء والتوحيد وكان آخر امتحان عقد حتى الآن هو مادة النحو.

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المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

يتبقى 7 مواد في جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي لم يمتحنهم الطلاب حتى الآن وهم:

  1. الأحياء.
  2. البلاغة.
  3. التفاضل والتكامل.
  4. الديناميكا.
  5. الكيمياء.
  6. الصرف.
  7. التفسير.
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جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي وأدبي

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