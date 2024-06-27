الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد توقف 3 أسابيع.. محمد رمضان يستأنف تصوير "أسد أسود"

محمد رمضان
محمد رمضان

يستأنف الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد أسد أسود، الذي تعاقد عليه خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إعلان غيابه عن دراما رمضان لعام 2025، وبعد توقف دام لـ 3 أسابيع.

وانشغل “رمضان” في الحفلات التي كان يحييها بعددٍ من الدول العربية، لذا توقف التصوير لمدة قاربت على الشهر، داخل مدينة الانتاج الإعلامي.
 

ويواصل محمد رمضان حاليا، وضع اللمسات النهائية لأحدث أعماله السينمائية "أسد أسود"، إذ طرحت الشركة المنتجة بوستر الفيلم الذي تصدره محمد رمضان، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

وظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية، ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم.

فيلم "أسد أسود" من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

 

جولة حفلات محمد رمضان الغنائية 

وعلى الصعيد الغنائي يجهز محمد رمضان، الفترة الحالية لإقامة العديد من الحفلات الغنائية، خلال الأيام المقبلة، في عدد من الدول الأوربية والعربية في جولات ممتدة في بلدان عديدة، ضمن حفلات موسم الصيف، إذ يستعد للسفر إلى الرباط، ليسدل الستار على فعاليات مهرجان موازين، من خلال إحياء حفل الختام على مسرح النهضة، وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري رفقة فرقته.

يُجدر الإشارة إلى أن كما يحيي محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما على أحد المسارح الكبرى في لبنان، يوم السبت الموافق 17 أغسطس المقبل.

ويجهز رمضان، لبرنامج فني مميز، لتقديمه لجمهوره خلال الحفلات، إذ يقدم مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور، منها "مافيا، هنرقص، خمسة خمسة، نمبر وان، تطبطب" وغيرها.

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