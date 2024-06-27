«أنقذت مصر من التفكك».. «إعلام الداخلة» يحتفل بثورة 30 يونيو (صور)

نظّم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، الخميس، احتفالية كبرى تخليدًا واحتفاءً بذكرى هذه الثورة العظيمة تحت عنوان "30 يونيو ملحمة وطنية أنقذت مصر من التفكك" وثورة عظيمه لتصحيح المسار وإنطلاقة لآفاق التنمية والبناء" تحت رعاية ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات وتوجيهات د.أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

في إطار برنامج الهيئة العامة للاستعلامات الحافل لإحياء الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو الذي يتضمن سلسلة من الاحتفاليات التي تنظمها مراكز الاعلام والنيل التابعة للهيئة والمنتشرة بالمحافظات، حيث تتناول هذه الاحتفاليات سلسلة من الندوات التوعوية وفعاليات ثقافية وفنية.

وتضمنت الاحتفالية برنامجا ثريا من الانشطة والفعاليات المتنوعة التي ألقت الضوء على دور وأهمية ثورة 30 يونيو كعلامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وذلك وسط مشاركة وتفاعل من قبل العديد من القطاعات والشخصيات القيادية والشعبية بمحافظة الوادي الجديد وأعضاء تدريس في جامعات مختلفة.

تحدث في الاحتفالية اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز المشروعات الوطنية بمحافظة الوادي الجديد، ومدير عام ادارة الاوقاف بالداخلة الشيخ محمد بهلول، والقس مرقس شفيق راعي كنيسة مارجرجس بالداخلة، والدكتور عبد المنعم حنفي الأستاذ بجامعة الوادي الجديد، ورئيس نقابة العمال بالوادي الجديد أحمد عبد العاطي، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وقيادات عسكرية حالية وسابقة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم. وافتتح مدير مركز اعلام الداخلة محسن محمد فعاليات الاحتفال مرحبا بالحضور ومثمنا جهود كافة القطاعات بمحافظة الوادي الجديد في التعاون مع مركز اعلام الداخلة من أجل تفعيل خطط وبرامج الهيئة العامة للاستعلامات الهادفة إلى نشر الوعي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن هذه الاحتفالية تأتي ضمن برنامج متكامل للهيئة العامة للاستعلامات في محافظات مصر كافة لتحقيق أهداف سامية أهمها تعزيز قيم الولاءوالإنتماء للوطن وتماسك كل فئاته لمجابهة ما يواجهنا من تحديات.

وهنأ المتحدثون في الاحتفالية الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر ة لثورة 30 يونيو التي كانت بالفعل إنطلاقة حقيقية لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدين على أن التهنئة واجبة للقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة العظيمة الذين ساندوا وإلتفوا حول جموع الشعب الذين خرجوا بإرادة حرة وحرصوا على تصحيح مسار الوطن وإنقاذه من الفوضى.

وأكد المتحدثون أن ثورة 30 يونيو هي بالفعل ملحمة وطنية خالدة استعاد فيها الشعب المصري إستقراره وهويته، كما قدمت للعالم أجمع برهانا مضيئا على تكاتف واصطفاف الشعب المصري على قلب رجل واحد وقدرته على مجابهة كافة التحديات مهما كانت، حيث يحسب لهذا الجيل نقل وتحويل مسار البلاد من فوضى كانت آتية لاريب الى الاستقرار والانطلاق لآفاق التنمية والبناء.

وأضافوا أن ثورة 30 يونيو فتحت آفاقا رحبة لتصحيح المسار وتنفيذ إصلاحات جذرية في كافة القطاعات وتطوير المؤسسات الديمقراطية بفضل قيادة سياسية واعية مدركة للتحديات ومقدرة لطموحات الشعب.

وأشاد المتحدثون بما تحقق من إنجازات خلال الاحدى عشر عاما الماضية في مختلف المجالات، لافتين هنا إلى ما تحقق على صعيد البنية التحتية الأساسية وترسيخ العدالة الإجتماعية من خلال شبكة الحماية الاجتماعيةوالتوجه نحو إطلاق المبادرات لتغيير حياة المواطنين .

وتناول المتحدثون في كلماتهم المتفرقة أسباب إندلاع ثورة الثلاثين من يونيو والإرهاصات التي سبقتها، مؤكدين أن 30 يونيو ملحمة وطنية أنقذت مصر من التفكك.

وأشاروا إلى أن ثمة دروسا مستفادة من ثورة 30 يونيو أهمها احترام إرادة الشعب، وأن الشباب هم وقود اَي أمة وأن الشباب أيضا يملكون الحكمة وليس الشيوخ فقط، والأهم أن إقحام الدين في السياسة لايخدم الدين ولا السياسة فخدمة الدين تحتاج الى سماحة ورحمة.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي بعنوان " ثورة 30 يونيو.. 11 عاما من بناء الانسان المصري وإنقاذ الوطن"،وتضمنت الاحتفالية كذلك العديد من الفقرات الفنية التي عبرت عن المناسبة من بيها فقرة غنائية لفرقة الموهوبين بالإدارة الثقافية، وقصائد شعرية وطنية، وفقرة فنية للموال الشعبي وعازف المزمار البلدي، وأوبريت وطني الغالي لمجموعة من الأطفال الموهوبين.

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