الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز": الاحتلال استهدف أحياء سكنية فى عدد من أحياء غزة

مراسل قناة إكسترا
مراسل قناة إكسترا نيوز محمد عادل

قال مراسل قناة إكسترا نيوز محمد عادل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت العديد من العمليات العسكرية اليوم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وكان هناك استهداف وقصف مخيم البريج شرق مدينة غزة.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن قوات الاحتلال استهدفت مربعًا سكنيًا كاملًا في حي الشجاعية وكذلك في حي التفاح، متابعًا: "كان هناك توغل بري أيضًا اجتاح هذه الأحياء من قبل قوات الاحتلال، وتم إبلاغ المواطنين بالإخلاء قسرًا إلى جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

كما أوضح أن هذه العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، وكذلك وقوع عدد من المصابين، مضيفًا: "حصيلة الشهداء وصلت إلى أكثر من 37 ألفًا و700 شهيد، وأكثر من 86 ألفًا و400 مصاب وجريح" مشيرًا إلى أن هذه حصيلة أولية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصد أرواح الفلسطينيين.

غزة الاحتلال قوات الاحتلال إسرائيل حي الشجاعية

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