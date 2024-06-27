خلال عشر سنوات.. كيف نجحت التموين في رفع معدلات تسجيل العلامات التجارية؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تقرير مفصل لها عن أهم مشروعات وإنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك خلال العشر سنوات الماضية وهي الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو عام 2024 "الدستور" تستعرض خلال السطور التالية كيف تم رفع معدلات العلامات التجارية.

فقد كشف التقرير أنه تم تسجيل عدد 84680 علامة تجارية وعدد 6214 نموذج من النماذج الصناعية المحلية.

فقد أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية السابق، أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية في مصر.

وأوضح أن العلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذي من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة في شكل نشاط تجاري، وتتدخل في تنظيم العلاقة بين المستهلك وأي كيان تجاري في صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة أو نادى، حيث يتقدم إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجاري التابعة للجهاز التي تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

وأشار عشماوي، إلى ارتفاع عدد الطلبات لتسجيل العلامات التجارية إلى 200 طلب يوميا بعدما كان عدد الطلبات من 10 إلى 15 طلب يومين وأن إجمالي العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 800 ألف علامة تجارية حتى الآن، منهم 550 ألف علامة تجارية محلية و150 ألف علامة دولية وأن 20% من إجمالي ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية استحداث خدمة، وهو الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز كخدمة متميزة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة للاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة، الأمر الذي من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.