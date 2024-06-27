"دمار كبير واقتحامات واسعة".. مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد انتهاكات الاحتلال بالقدس المحتلة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن القدس لم تكن يومًا بمعزل عما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، وحكومة وسياسة الاحتلال تنتهج سياسة الانتقام الجماعي كجز من آلة الردع الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في مدينة القدس التي تكون فيها الحرب على السيادة.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال اقتحمت شمال القدس المحتلة، وتحديدًا مخيم قلنديا، وعلى إثر الاقتحام أغلقت القوات حاجز قلنديا أمام المركبات والمواطنين، لافتة إلى أن هذه الحواجز مغلقة منذ السابع من أكتوبر على أهالي غزة، وشرط الدخول هو حمل الإقامة المقدسية، ولكن مرهونة بعدد من التفتيشات.

وأوضحت أن الضغوطات الداخلية الإسرائيلية تنعكس في التصرفات العشوائية الإسرائيلية لسياسة الانتقام في القدس المحتلة، وهناك مصدر إسرائيلي أكد أنه لا يمكن القضاء على حماس، ولكن من يقرأ التصريحات يظن أنه يلف نفس الالتفاف حول تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن حماس فكرة ومن الصعب القضاء عليها.