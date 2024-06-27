الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإثنين.. محسن محيي الدين يكشف سر ابتعاده عن الفن على الحياة

محسن محي الدين
محسن محي الدين

حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان الكبير محسن محي الدين ويكشف خلال الحلقة سر اللقب الذي أطلق عليه "الفتي الذهبي " وأسرار مسيرته الفنية الكبيرة.

كما تتناول الحلقة الحديث حوّل اسباب ابتعاده عن الفن سنوات طويلة ثم العودة ، وهل صحيح ان وفاة الفنانة هالة فؤاد كانت كلمة السر فى اعتزال الفنان محسن محيي الدين ؟
وعدد سنوات غيابه عن التمثيل ، ولكنه لم يبتعد عن الفن بشكل عام ، وايهما كان اصعب قرار الاعتزال ام قرار العودة ؟ واول عمل له علي الشاشة بعد عودته

كما يتحدث عن  شخصية جميلة قدمها فى مسلسل ( طير بينا يا قلبى ) وايضاً مع الاعمال الفنية للمنصات من خلال مسلسل ( ريفو) مع مجموعة من الشباب ، وشخصية الشرير التي قدمها فى مسلسل ( ملف سرى ) مع هانى سلامة.

كما يتحدث عن تجربته الوحيدة فى الاخراج السينمائى  من خلال  فيلم  ( شباب على كف عفريت ) عام 90 وردود الفعل عليها وبدايته الفنية حيث قدم أعمال كارتون للأطفال.

الفتى الذهبي برنامج واحد من الناس محسن محي الدين اعتزال الفنان محسن محيي الدين عمرو الليثي الحياة

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