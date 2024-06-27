الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبد المنعم سعيد: الموقف المصري بشأن القرن الإفريقي قائم على عدة تحديات

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، خلال فعاليات مؤتمر “صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري”، إن الموقف المصري بالنسبة لمنطقة القرن الإفريقي قائمة على عدد من التحديات أولها ملف القراصنة وهو تهديد مباشر لمرور السفن بقناة السويس وبالتالي فهو تهديد لمصر مباشرة. 

وأوضح عبد المنعم سعيد، أن النقطة الثانية التي تعد من أخطر التحديات على الأمن القومي المصري هي ظاهرة الإرهاب والتي تعد ظاهرة عالمية ، فهو يهدد الأمن القومي المصري، إلا أن مصر تعرف جيدا التعامل معرملف مكافحة الإرهاب.

فعاليات المركز المصري للدراسات حول الصراع الإفريقي 

 

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وفي وقت سابق من اليوم، فقد افتتح الدكتور خالد عكاشة، مدير عام  المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر المركز، بعنوان "صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري".

وقال إنه تنبع أهمية الإقليم من موقعه الرابط بين القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، وإطلالته على أهم ممرات الملاحة الدولية، ما يجعله ممرًا حيويًا للتجارة الدولية، ونقطة التقاء للعديد من مصالح القوى الإقليمية والدولية.

وأوضح "عكاشة" أنه لا يزال الإقليم واحدًا من أفقر مناطق العالم، وأكثرها اضطرابًا، في ضوء ما يشهده من صراعات مُركبة، وأزمات مُتداخلة، وتحديات مُتزامنة، مشيرًا إلى أنه تتعدد الصراعات التي يواجهها إقليم القرن الإفريقي ما بين صراعات ذات طبيعة إثنية، وصراعات حدودية، وصراعات على الموارد، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة الأقاليم الانفصالية.

وتابع "عكاشة"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الصراع في السودان فرض العديد من التداعيات الأمنية أسهمت في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، كما فرض تحديات أمنية على دول الجوار المباشر، وفي مقدمتها مصر التي تستضيف أعدادًا متزايدة من اللاجئين الفارين من ويلات الحرب وفق الفعاليات.

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الأمن الاقليمي تداعيات الصراع المؤتمر المركزي المصري للدراسات أفريقيا

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