الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأعلى للصوفية" يناقش مشكلة الأضرحة غير المسجلة

شيوخ الطرق الصوفية
شيوخ الطرق الصوفية

بدأ المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مناقشة مشكلة الأضرحة الغير مسجلة والتى تسبب أزمة كبيرة فى الشارع الصوفى بين الحين والآخر، بسبب محاولات البعض السيطرة علي بعض الاضرحة والمقامات دون وجه حق، مما يسبب أزمة بين الحين والآخر. 

قال د.علاء الدين ماضي أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية إن المجلس الأعلى للصوفية، يسعى دائمًا لحل مشكلة الأضرحة الغير مسجلة من خلال قيام لجنة الأضرحة فى الطرق الصوفية بتسجيل كافة الاضرحة المعروفة والمثبتة.

أوضح أبوالعزائم فى تصريحات خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد، إهتمام من نوع خاص بملف الأضرحة غير المسجلة، وذلك من أجل الحفاظ على التراث والهوية الصوفية فى مصر. 

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الأعلي للصوفية يناقش مشكلة الأضرحة الغير مسجلة

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