بايدن وترامب فى المناظرة الرئاسية المرتقبة.. أستاذ العلوم السياسية يوضح

قال الدكتور عبدالحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن هذا النوع من المناظرات في ظل التنافس الشديد بين بايدن وترامب تحمل العديد من المفاجآت في إطار أن كل طرف يحاول استقطاب جمهور الناخبين في عديد من الملفات، سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الملفات الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم على قطاع غزة سيكون لو دور بارز في هذا الإطار، وجمهوريين أو ديمقراطيين يقدم الدعم ويقف على طول الخط مع دولة الاحتلال ودعم إسرائيل، مشيرًا إلى أن أمن إسرائيل هو جوهر ثابت في السياسة الخارجية الأمريكية.

وأوضح أن كل طرف يحاول استمالة اللوبي الصهيوني وقدرته على التأثير المباشر في استحقاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية ودعم الحملات الانتخابية وجذب الكثير من الأصوات التي تدعم هذا الطرف.