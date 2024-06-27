أستاذ الاقتصاد: الرئيس السيسى قضى على الفجوة التنموية السلبية فى الصعيد

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه كانت هناك فجوة تنموية سلبية كبيرة في صعيد مصر وترتب عليها النزوح والهجرة إلى القاهرة والوجه البحري؛ بحثًا عن فرص الاستثمار ومصادر الدخل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قضى على تلك الفجوة بالتطوير.

وأضاف "عنبر"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن استراتيجية التنمية التي تم تبنيها منذ بداية الإصلاح الاقتصادي تركز على التنمية المتوازنة، بأن يتم توزيع المشروعات بالشكل الذي يتوافق مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية والجدوى الاجتماعية بشكل أقرب إلى العدالة في توزيع هذه المشروعات.

كما أشار إلى أن الصعيد كان له نصيب الأسد في كل المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية مثل مبادرة حياة كريمة، كما جرى إنشاء هيئات خصيصًا لتقليل الفجوة التنموية بإقليم الصعيد مثل البرامج الخاصة بالتنمية المحلية التي تستهدف إقامة وتوطين عملية الاستثمار في محافظات الصعيد، وجرى القضاء تماما على فكرة الهجرة من الصعيد.