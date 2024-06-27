تشكيل المصري أمام الإسماعيلي بديربي القناة

أعلن علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره الإسماعيلي في ديربي القناة، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصري بدوري نايل

يواجه المصري البورسعيدي نظيره الإسماعيلي، في ديربي القناة، عند دقات السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل المصري لمواجهة الإسماعيلي بديربي القناة

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: امادو باه، معتز زدام، ميدو جابر، حسين فيصل، سمير فكري.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمد شحاته، عمرو موسى، يوسف الجوهري، محمود حمادة، أحمد أشرف، عبد الرحيم دغموم، أحمد عيد، محمد الشامي، غيلاس جناوي.

تشكيل المصري أمام الإسماعيلي

القنوات الناقلة لـ"ديربي القناة" بين الإسماعيلي والمصري بدوري نايل

ينقل ديربي القناة بين المصري البورسعيدي والإسماعيلي، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1، على الهواء مباشرة.

يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر القناة ذاته، يقدمه الإعلامي كريم خطاب، رافقة الكباتن محمد صلاح أبو جريشه وعمرو الدسوقي، بينما يتولى مهمة التعليق على ديربي القناة محمد الشاذلي، ومراسل من أرض الملعب شريف عادل.

حكام ديربي القناة بين المصري والإسماعيلي بدوري نايل

يقود ديربي القناة بين المصري البورسعيدي والإسماعيلي بدوري نايل، تحكيميا محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه حكم مساعد أول، وسمير جمال حكم مساعد ثان، ومعهم أحمد حمدي حكمًا رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو، وصبحي العمراوي مساعد حكم فيديو.

حكام ديربي القناة بين المصري والإسماعيلي بدوري نايل

موقف المصري بدوري نايل

يحتل المصري، المركز الثالث بجدول دوري نايل برصيد 42 نقطة من 26 مباراة، بواقع 12 فوز 6 تعادلات و8 هزائم، إلا أن الفريق البورسعيدي، مازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام الأهلي، من الجولة الثامنة عشر.

موقف المصري بدوري نايل

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الدور الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة الدور الأول من ديربي القناة، بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي، بدوري نايل.