الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الجبالى" يشهد افتتاح فعاليات السوق الإعلامية ضمن المهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون

عبدالفتاح الجبالي
عبدالفتاح الجبالي خلال افتتاح فعاليات السوق الإعلامية

شارك عبد لفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، في افتتاح السوق الإعلامية المقامة في تونس على هامش المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته الـ24 تحت شعار "نصرة فلسطين".

وشهد جناح مدينة الإنتاج الإعلامي استقبال مجموعة من الوزراء والسفراء، منهم المهندس عبدالرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، ووزير التعليم العالي والثقافة التونسي منصف بوكثير، وأحمد عساف، وزير إعلام فلسطين، وزياد مكاري، وزير إعلام لبنان، وأحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، ومحمد بن فهد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية.

وأكد عبدالفتاح الجبالي أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الإعلامي بين الدول العربية ودعم القضية الفلسطينية من خلال الإعلام، كما أشار إلى الدور البارز الذي تلعبه مدينة الإنتاج الإعلامي في تطوير المحتوى الإعلامي العربي وتعزيز الابتكار في مجالات الإنتاج والتقنيات الإعلامية.

ويُعد هذا المعرض منصة مهمة للتفاعل وتبادل الخبرات بين المهنيين والخبراء في مجال الإعلام والإذاعة والتليفزيون، ما يسهم في تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية العربية.

جدير بالذكر أن مدينة الإنتاج الإعلامي تشارك سنويا في معرض اتحاد إذاعات الدول العربية (السوق البرامجية والتقنية) ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، الذي يقام بمشاركة نخبة من كبار الشخصيات الإعلامية وممثلي الهيئات والمؤسسات الإعلامية الكبرى من مصر والوطن العربي.

مدينة الإنتاج الإعلامي جناح مدينة الإنتاج الإعلامي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي عبد الفتاح الجبالي نصرة فلسطين المحتوى الإعلامي العربي

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