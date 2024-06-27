الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى فى القاهرة 39

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدًا 

كما يتوقع الخبراء أن يسود البلاد، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 1.75 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

العاصمة الإدارية 39 26 

6 أكتوبر 39 26 

بنها 38 25 

دمنهور 36 23 

وادى النطرون 37 25 

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 38 25 

الزقازيق 38 25 

شبين الكوم 38 25 

طنطا 38 22 

دمياط 33 25 

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 41 26

السويس 40 25

العريش 33 23 

رفح 32 22 

رأس سدر 42 26 

نخل 39 18 

كاترين 36 17 

الطور 39 26 

طابا 39 26 

شرم الشيخ 42 30 

الإسكندرية 32 23 

العلمين 32 23 

مطروح 31 22 

السلوم 32 24 

سيوة 40 24 

رأس غارب 40 30 

الغردقة 42 31 

سفاجا 43 31 

مرسى علم 43 31 

شلاتين 41 29 

حلايب 40 30 

أبو رماد 41 29 

رأس حدربة 40 28 

الفيوم 39 26 

بني سويف 39 26 

المنيا 40 25 

أسيوط 41 27 

سوهاج 42 26 

قنا 43 28 

الأقصر 44 29 

أسوان 45 30 

الوادى الجديد 45 27 

أبوسمبل 44 28 

الأرصاد الجوية طقس درجات الحرارة حالة الطقس هيئة الارصاد

مواد متعلقة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

"الأرصاد" تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الأكثر قراءة

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

الطفل أحمد ميدان عن "السراب": محظوظ بالعمل مع خالد النبوى (خاص)

النيابة العامة تتخذ إجراءات رادعة ضد مخالفى ضوابط الحج

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل