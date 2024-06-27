الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى فى القاهرة 39

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارًا، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدًا

كما يتوقع الخبراء أن يسود البلاد، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 1.75 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 25

دمنهور 36 23

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 38 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 38 25

طنطا 38 22

دمياط 33 25

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 41 26

السويس 40 25

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 42 26

نخل 39 18

كاترين 36 17

الطور 39 26

طابا 39 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 23

مطروح 31 22

السلوم 32 24

سيوة 40 24

رأس غارب 40 30

الغردقة 42 31

سفاجا 43 31

مرسى علم 43 31

شلاتين 41 29

حلايب 40 30

أبو رماد 41 29

رأس حدربة 40 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 41 27

سوهاج 42 26

قنا 43 28

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 45 27

أبوسمبل 44 28