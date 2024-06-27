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رابط نتيجة تنسيق القبول في رياض الأطفال 2025 للمدارس الحكومية بالرقم القومي

رياض الأطفال
رياض الأطفال

تصدرت رابط نتيجة تنسيق القبول في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2025 بالرقم القومي، قائمة بحث الكثير من أولياء الأمور في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب نهاية مرحلة تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2024/2025 في المدارس الحكومية العربية والتجريبية والرسمية للغات.

تنسيق القبول في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2025

تبدأ مرحلة تنسيق القبول في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2025 بعد انتهاء مرحلة التقديم، حيث تكون الأولولية لقبول الطلاب للأكبر سنًا بحسب الإتاحة بالمدارس والإدارة تعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم سن القبول في مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والتجريبية للأطفال من عمر 4 وحتى 6 سنوات إلا يومًا في 1 أكتوبر 2024.

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رابط نتيجة تنسيق القبول في رياض الأطفال 2025 بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق القبول في رياض الأطفال 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الموقع الخاص بالمديرية التعليمية التابع إليها الطالب، بعد ظهورها رسميًا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنا.
  • ثانيًا: اختيار الخدمات الإلكترونية.
  • ثالثًا: الضغط على خدمات ولي الأمر.
  • رابعًا: إدخال الرقم القومي لولي الأمر.
  • خامسًَا: كتابة كلمة المرور الخاصة بتسجيل ولي الأمر عند إنشاء الحساب الخاص به على الموقع.
  • سادسًا: اضغط على تسجيل دخول.
  • سابعًا: ستظهر نتيجة قبول الطالب باسم المدرسة التي قبل فيها وفقا للتنسيق الذي يتحكم به سن الطفل.

المستندات المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2025/2024

وبعد ظهور نتيجة تنسيق القبول في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية 2024/2025 يجب تقديم مستندات التقديم لإدارة المدرسة المرشح إليها الطالب، والتي حددتها  التربية والتعليم على النحو التالي:-

  • شهادة ميلاد حديثة للطفل.
  • 6 صور شخصية بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
  • صورة بطاقة الرقم القومى لوالدي الطفل.
  • دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية.
  • صورة الاستمارة الإلكترونية للتقديم.
  • مستند موضح به محل الإقامة للطفل كإيصال مرافق كهرباء أو غاز للأب أو للجد من الأب أو عقد إيجار بتاريخ عام مسبق.

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