مراسل "إكسترا نيوز": سماع دوى انفجارات متوالية ومكثفة فى رفح الفلسطينية

كشف مراسل قناة إكسترا نيوز، محمد عادل، عن تطورات الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح.

وقال مراسل "إكسترا نيوز": "سمعنا منذ قليل دوي انفجارات متوالية مكثفة، وعلى إثر تلك الانفجارات كان هناك تصاعد لأعمدة الدخان بشكل وتحديدًا في الجهة الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، وكذلك أيضًا في عمق ووسط المدينة".

وأضاف أنه منذ الصباح حتى الآن الانفجارات مستمرة، متابعًا: "لا نعلم إذا كانت تلك الانفجارات بسبب اشتباكات بن المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، أم كانت قصفا مدفعيا وغارات جوية شنتها قوات الاحتلال في مختلف أرجاء مدينة رفح الفلسطينية، وتحديدًا في غربي وعمق المدينة".

كما أشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كان لها العديد من العمليات العسكرية اليوم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وكان هناك استهداف وقصف مخيم البريج شرق مدينة غزة.