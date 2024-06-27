"هنشوفلك أغنية غيرها".. قصة أول لقاء لـ "مأمون الشناوي" مع أم كلثوم

يحل اليوم الخميس الموافق 27 يونيو، ذكرى رحيل الشاعر، مأمون الشناوي، الذي تميزت كلمات أغانيه بالبساطة والصدق الشديد، تشعر وأنت تستمع لأغانيه كأنك أحد أبطال قصته الشعرية، فعباراته تلامس الوجدان وكلماته قارة على خلق عالمًا جديدًا يحيى فيه العشاق والأحباء.

وتعاون مأمون الشناوي مع عدد من أشهر مطربي الزمن الجميل وعلى رأسهم أم كلثوم، التي اشتهرت بتدخلها في كلمات الأغاني التي تُكتب خصيصًا لها، إلا أن بعض المؤلفين والشعراء كانوا يرفضون تدخلها، وهذه كانت قصة البداية غير الموفقة للشاعر مأمون الشناوي، مع كوكب الشرق..

أغاني رفض الشناوي تعديلها لأم كلثوم.. ونجحت مع فريد الأطرش

كتب مأمون الشناوي، أغنية عبر فيها عن حبه لابنة الجيران باسم "حبيب العمر"، ووسط “الشناوي” صديقه الملحن رياض السنباطي لمقابلة أم كلثوم، وخلال اللقاء أعجبت بكلمات الأغنية ولكنها كعادتها طلبت تعديلات، وهذا الأمر لم يعجب الشناوي، فقال لها: "بلاش الأغنية دى ونعمل لك أغنية تانية، وتوجه فورًا إلى فريد الأطرش وقدم له أغنية، وحققت نجاحًا كبيرًا وغناها في أحد أفلامه.

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي، أن أغنية "الربيع" لعمه الراحل الشاعر مأمون الشناوي، قرأها الشاعر الراحل على أم كلثوم، وأيضًا طلبت تعديلات في الأغنية، مما جعله يأخذها ويقدمها للفنان فريد الأطرش، وعلق على هذه الأغاني التى ذهبت من يد أم كلثوم إلى فريد الأطرش أن الأخير"أخذ الأغاني دي وغناها وكسرت الدنيا".

وحدث ايضًا نفس الشئ في أغنية "أول همسة" حينما عرضها الشناوي على أم كلثوم، وطلبت تعديلات عليها، فقال لها مأمون الشناوي، أنا شاعر وكاتب أغاني وليس أحذية على المقاس، ليذهب بها لـ فريد الأطرش وتحقق نجاحًا معهودًا.

مع "تعديل بسيط".. أشهر أغاني مأمون الشناوي مع أم كلثوم

ومع تعاقب لقاءات أم كلثوم والشناوي، اتفق الثنائي على أغنيات معدودة، مع وجود المرونة بينهما لإجراء التعديلات البسيطة، التي لا تضر بالمعنى، وتُقنع أم كلثوم على غنائها من قلبها، فتعاون"الشناوي" مع أم كلثوم مقدمًا لها 4 من أشهر أغنياتها وهم "أنساك ياسلام" و"كل ليلة وكل يوم" و"بعيد عنك" و"دارت الأيام".

وفي أغنية "أنساك يا سلام" سعت أم كلثوم لإجراء تعديل بسيط في المقطع الثانى الذى يقول "وأعمل فى حبك إيه، وأعمل فى روحى إيه" وأردت تغيير كلمة ليصبح "وأعمل فى حبك إيه، وأقول لقلبي إيه" ولم يمانع مأمون واعتبره تغييرًا بسيطًا، وهكذا اتفق الثنائي في الأغاني اللاحقة حتى حققت نجاحًا غير مسبوق.