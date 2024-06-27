لصرف معاشات يوليو.. فتح جميع مكاتب بريد الدقهلية السبت المقبل

أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، فتح مكاتب البريد بالمراكز والمدن والإحياء والقرى بنطاق المحافظة، وذلك السبت المقبل؛ لصرف معاشات شهر يوليو؛ تخفيفًا للعبء عن المواطنين.

وقال مختار إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل تلبية احتياجات ومطالب المواطنين وحل مشاكلهم في جميع القطاعات، تخفيفًا للعبء عنهم.

وأوضح أيمن ناصف مدير عام بريد الدقهلية، أن مواعيد العمل بمكاتب البريد خلال يوم السبت المقبل ستكون من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة مساءً، لتقديم الخدمة لأصحاب المعاشات.

ووجه مدير عام البريد الشكر لمحافظ الدقهلية على اهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال وأنشطة قطاع البريد بـ الدقهلية، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأعلن محافظ الدقهلية أنه تم صرف مليون و419 الف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الـ 5 شهور الماضية وذلك في الفترة من يناير حتى مايو 2024 على مستوى المحافظة، استفاد منهم 4396 أسرة واضاف "مختار" ان المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات مختار بناءً على التقرير الذي عرضه د.وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والذي أوضح أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هذه الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتوره نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهود وزارة التضامن المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لاهالينا بقري ومدن ومراكز المحافظة.