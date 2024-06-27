الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لصرف معاشات يوليو.. فتح جميع مكاتب بريد الدقهلية السبت المقبل

معاشات
معاشات

أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، فتح مكاتب البريد بالمراكز والمدن والإحياء والقرى بنطاق المحافظة، وذلك السبت المقبل؛ لصرف معاشات شهر يوليو؛ تخفيفًا للعبء عن المواطنين.

وقال مختار إننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل تلبية احتياجات ومطالب المواطنين وحل مشاكلهم في جميع القطاعات، تخفيفًا للعبء عنهم.

وأوضح أيمن ناصف مدير عام بريد الدقهلية، أن مواعيد العمل بمكاتب البريد خلال يوم السبت المقبل ستكون من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة مساءً، لتقديم الخدمة لأصحاب المعاشات.

ووجه مدير عام البريد الشكر لمحافظ الدقهلية على اهتمامه ومتابعته المستمرة لأعمال وأنشطة قطاع البريد بـ الدقهلية، بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين. 

وأعلن محافظ الدقهلية أنه تم صرف مليون و419 الف جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الـ 5 شهور الماضية وذلك في الفترة من يناير حتى مايو 2024 على مستوى المحافظة، استفاد منهم 4396 أسرة واضاف "مختار" ان المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.

جاءت تصريحات مختار بناءً على التقرير الذي عرضه د.وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والذي أوضح أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون.

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هذه الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتوره نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهود وزارة التضامن المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لاهالينا بقري ومدن ومراكز المحافظة. 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية صرف معاشات بريد الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: المرور على 1800 مخبز خلال حملة مكبرة

رفع 500 طن مخلفات بلدية و40 طن أتربة في الدقهلية

الكلور يقتل 11 طفلًا.. قرار بإغلاق حمام السباحة بأحد مراكز الشباب فى الدقهلية

مجلس جامعة المنصورة يناقش مقترحًا حول الاستراتيجية المصرية للتعامل مع دول البريكس

مصرع عاملين سقطا من علو أثناء عملهما بالدقهلية

رئيس جامعة المنصورة: شباب مصر قادر على تحقيق التميز وإعلاء اسم مصر

لجنة لمعاينة المواقع المقترحة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بمراكز شباب أجا بالدقهلية (صور)

رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد التجهيزات للوقوف على مستوى الجاهزية للعام الدراسي القادم

الأكثر قراءة

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

«مصالحات ديروط» تنهي خصومة بين 4 عائلات بالمركز

«الأقارب عقارب».. «أمن قنا» يفك لغز العثور على جثة شاب أعلى المحور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل