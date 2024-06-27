"المصرى" ينجح فى إنهاء أزمة مستحقات التونسى رامى البدوى

أكد مصدر مسئول داخل النادي المصري، أن كامل أبوعلي رئيس النادي المصري، نجح في إنهاء أزمة مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي، عقب التواصل مع الاتحاد الإفريقي "كاف"؛ للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الافريقية.

وتابع المصدر لـ"الدستور"، أن مسيرة الفريق لن تتوقف فى ظل تواجد كامل أبوعلى في رئاسة مجلس إدارة النادي خاصة عقب النجاح في سداد التركة الثقيلة وحل كثير من المشاكل التى تركتها مجالس الإدارات السابقة من غرامات ومبالغ مالية كبيرة وإيقاف للقيد.

وأشار إلى أن النادي يعمل حاليا على غلق ملف النزاع نهائيا مع اللاعب التونسى رامى البدوي، لرفع إيقاف القيد عن النادى المصري، حيث تم الاتفاق على سداد نصف مبلغ الغرامة ومن قيمة الغرامة الكلية، التي تبلغ 450 ألف دولار، حيث قام بسداده كامل أبوعلى من حسابه الشخصى وجدولة باقى المستحقات، خلال مهلة زمنية محددة حتى يتثنى للنادى استخراج رخصة المشاركة الإفريقية.

واختتم أن الجميع يسعى لتواجد فريق المصري فى المربع الذهبى ببطولة دوري نايل هذا الموسم، ولن نتنازل عن ذلك خاصة أن الأندية الشعبية تعانى حاليا من أزمات مالية كبيرة.

ويلتقي فريق المصري نظيره الإسماعيلي في السابعة، مساء اليوم، بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري نايل.