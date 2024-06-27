"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل إضراب آلاف الأطباء المتدربين فى لندن

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن، إن إضراب آلاف الأطباء المتدربين في لندن هو إضراب كبير، حيث إنه امتد خمسة أيام بدءًا عند السابعة صباحًا، بالتوقيت المحلي هذا اليوم، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الإضراب هو في توقيته بالأساس، ولكن قبل ذلك أن الأطباء الجدد الذين يقومون وينفذون هذا الإضراب هم ينفذون جولة الإضرابات الحادية عشرة، وهم يمثلون نصف الكادر الطبي لبريطانيا.

وأضاف بشير، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طلباتهم هي رفع أجورهم بقيمة 35%، وهذا رقم مبالغ فيه، هكذا قالت عنه الحكومة بزعامة سوناك طوال الأشهر الماضية ورفضت الإيفاء بتعاهداتها، كانت عروض الحكومة كلها تذهب في اتجاه بين 8 و9% زيادة مجدولة على عدد من السنوات لم تقبل النقابات هذه العروض وظلت الأمور عالقة.

وأوضح أن اللافت هو أن المعارضة رفضت التعهد بالالتزام بزيادة بقيمة 35% وأيضًا قالت إن هذا الرقم مبالغ فيه، لكنها تعهدت بالجلوس إلى طاولة المفوضات مع الأطباء في اليوم التالي لإعلان النتائج يوم الخامس من يوليو، مؤكدًا أن قيمة هذا الاضراب هو توقيته فقط.