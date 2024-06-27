الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" ترصد تفاصيل إضراب آلاف الأطباء المتدربين فى لندن

إضراب الأطباء المتدربين
إضراب الأطباء المتدربين في لندن

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لندن، إن إضراب آلاف الأطباء المتدربين في لندن هو إضراب كبير، حيث إنه امتد خمسة أيام بدءًا عند السابعة صباحًا، بالتوقيت المحلي هذا اليوم، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الإضراب هو في توقيته بالأساس، ولكن قبل ذلك أن الأطباء الجدد الذين يقومون وينفذون هذا الإضراب هم ينفذون جولة الإضرابات الحادية عشرة، وهم يمثلون نصف الكادر الطبي لبريطانيا.

وأضاف بشير، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن طلباتهم هي رفع أجورهم بقيمة 35%، وهذا رقم مبالغ فيه، هكذا قالت عنه الحكومة بزعامة سوناك طوال الأشهر الماضية ورفضت الإيفاء بتعاهداتها، كانت عروض الحكومة كلها تذهب في اتجاه بين 8 و9% زيادة مجدولة على عدد من السنوات لم تقبل النقابات هذه العروض وظلت الأمور عالقة.

وأوضح أن اللافت هو أن المعارضة رفضت التعهد بالالتزام بزيادة بقيمة 35% وأيضًا قالت إن هذا الرقم مبالغ فيه، لكنها تعهدت بالجلوس إلى طاولة المفوضات مع الأطباء في اليوم التالي لإعلان النتائج يوم الخامس من يوليو، مؤكدًا أن قيمة هذا الاضراب هو توقيته فقط.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين إضراب الأطباء المتدربين لندن جولة الإضرابات بريطانيا الكادر الطبي

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مؤتمر "صراعات القرن الإفريقى” ناقش تطورات الإرهاب فى المنطقة

مراسل “القاهرة الإخبارية” يكشف كواليس انطلاق قمة الاتحاد الأوروبى

لأول مرة فى تاريخ ألمانيا.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل قانون الهجرة الجديد

القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الإسرائيلى يُهدد بإعادة لبنان لـ"العصر الحجرى"

القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى مجمل أوكرانيا بعد تحليق المقاتلات الروسية

بعبوة محلية الصنع.. "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل "كمين جنين" لقوات الاحتلال

"القاهرة الإخبارية": مظاهرات مستمرة فى تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو

بوريل: خطة وقف إطلاق النار فى غزة لم تنفذ والقصف مستمر

الأكثر قراءة

حذفها "يوتيوب".. أول تعليق من مسلم على أزمة أغنية "لا أبالى" (خاص)

إحالة حفيد البنا للمحاكمة الجنائية في دعاوى اغتصاب

جيش الاحتلال يختلق رواية "المنزل المشبوه" للهروب من "فضيحة الكلب"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

فى ذكرى "الريس زكريا".. قصة دور خجل منه صلاح قابيل وهكذا وصفه يوسف إدريس

إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الأولى فى مشاجرة بالشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل